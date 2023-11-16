نجحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، في إحباط تهريب 137,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا.

وجرى تسليم الأقراص المضبوطة لجهة الاختصاص، فيما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.