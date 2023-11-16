انتشرت في الفترة الأخيرة مقاطع لبعض النساء اللاتي يقمن بالاحتفال بطلاقهن، من خلال إقامة حفل ودعوة الأصدقاء، والكيك وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تبدو غريبة على المجتمع.

وفي هذا السياق أوضحت شيخة الرشيدي المستشار الأسري، أن الزواج تجربة، قائمة على المودة والرحمة، والاحتفال بالطلاق لا يعد انتصار للمرأة .

وأكدت أن الطلاق أو الخلع ليس حربا، تحتمل فوز طرف وخسارة الآخر، مشيرة إلى أن كلا الطرفين خسارنين من الطلاق، مضيفة: “علينا تقبل فكرة عدم التوافق”.