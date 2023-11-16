انتهت مباراة منتخب الكويت أمام نظيره وضيفه الهندي مساء اليوم الخميس، على استاد جابر الأحمد الدولي، في منافسات المجموعة الأولى بانطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بخسارة الكويت 0-1.

وسجل هدف الهند اللاعب مانفير سينغ في الدقيقة 75.

والجدير بالذكر سوف يواجه منتخب الهند نظيره قطر مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.