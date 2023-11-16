كشف نادي الهلال مساء اليوم طبيعة الإصابات التي تعرض ثنائي الفريق “سالم الدوسري” و” ناصر الدوسري”.

وأثبتت الفحوصات إصابة اللاعب “سالم الدوسري” في الركبة ومفصل القدم إضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه، كما أظهرت الفحوصات إصابة اللاعب ناصر الدوسري في الفخذ، حيث سيخضع البرنامج علاجي وتاهيلي لمدة شهر

من جهة أخرى، أدى اللاعب سلمان الفرج” برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني، كما جرى اللاعب “سيرجي سافيتش” حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.