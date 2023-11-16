تمكن منتخب سلطنة عمان من التغلب على ضيفه منتخب تايبيه، اليوم، بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

كما شهدت منافسات تصفيات كأس العالم تحقيق منتخب ماليزيا الفوز بنتيجة “4- 3” على ضيفه منتخب تركمانستان، وكذلك فوز المنتخب الوطني على منتخب باكستان بأربعة أهداف نظيفة.

كما فاز المنتخب السوري على نظيره منتخب كوريا الشمالية بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.