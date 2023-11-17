يظل وقع انفصال النجمة الكولومبية شاكيرا واللاعب جيرارد بيكيه، مثيرًا لاهتمام وسائل الإعلام، رغم مرور أكثر من عام على وقوعه.

وتحاول شاكيرا في كل أغنية تصدرها منذ ذلك الحين، التعبير عن استيائها من شريكها السابق أكثر فأكثر، كما أنها دائما ما تسلط الضوء في أغانيها على مدى سوء حالتها النفسية.

وكان بيكيه حاول العودة لشاكيرا معبرًا عن ندمه لخيانتها لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وأفادت مصادر صحفية أنه يرسل باستمرار رسائل ومكالمات إلى أم أطفاله يطلب فيها المغفرة ويعرب فيها عن أسفه تجاه خيانته الزوجية، لكن شاكيرا كانت محبطة من الخيانة ولم تكن على استعداد لمنحه فرصة أخرى.

والجدير بالذكر أن شاكيرا رفضت أي إمكانية للصلح وكل ما ترغبه هو البقاء مع أبنائها والمضي قدمًا، وبدء حياة جديدة في بلد آخر، رغم أن أيًّا من الأطراف المعنية لم يدل بتصريحات في هذا الشأن فإن العديد من وسائل الإعلام أكدت ما حدث بين الزوجين السابقين.