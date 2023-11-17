أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “التدريب على رأس العمل” لمدة 3 أشهر للعمل في شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”.

وأوضح المعهد الشروط :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الكلية التقنية (تخصص فني).

3- أن يكون العمر من 20 الى 30 عاماً.

4- مستوى اللغة الانجليزية لا يقل عن 4 في امتحان IELTS أو ما يعادله.

5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

6- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

7- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية والبريد الالكتروني بمواعيد إختبارات تحديد المستوى والقبول (بعد انتهاء الفرز).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1445/05/04هـ الموافق 2023/11/18م، من خلال الموقع

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