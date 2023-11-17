صرحت أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتورة آنا تشوغونيكوفا أن آلام الصدر تحدث بسبب مرض في أحد أعضاء منطقة الصدر.

وأكدت تشوغونيكوفا أن آلام الصدر غالبًا ما تحدث بسبب آلام في العمود الفقري الصدري، والتي ترتبط بالأعصاب بشكل كبير، مما يؤدي إلى حدوث ألم يشبه آلام القلب.

وأضافت أن أمراض الصدر والقلب غالبًا ما تكون متشابهة، لذلك يجب تحديد مكان الألم بالضبط وكذلك طبيعته، إذا كانت طعن أو ضغط أو ثقب، ومدة الألم وانعكاسه.

وتابعت ان أعراض الذبحة الصدرية تكون بعد بذل مجهود بدني، ويشعر فيها الشخص بالضيق أو الضغط أو ثقل في الصدر، اما إحتشاء القلب فيستمر لـ 20 دقيقة، مع نفس الأعراض، وينتقل الألم إلى الذراع الأيسر والفك السفلي.

وأردفت آنا أن احتشاء القلب يصاحبه أيضًا تعرق وذعر وشعور بالغثيان، ويحتاج إلى عناية طبية في المستشفى بشكل عاجل، حيث أنها قد تودي بحياة المريض.

وأشارت أن آلام العصب الوربي فهي ألم ينتشر في الأعصاب، ويزداد مع الاستنشاق أو العطس والسعال والضحك والحركات المفاجئة.

وأنهت المختصة حديثها أنه لا غنى عن الذهاب إلى طبيب، لأنه هو المسؤول الأول عن التشخيص، نتيجة للفحوصات الدقيقة التي يستند عليها.