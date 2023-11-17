أكد المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، ضروروة الحذر عند استخدام قدر الضغط، وعدم التهاون أثناء استخدامها.

وأوضح الذياب أن أفضل أنواع قدور الضغط هي القدور الكهربائية، وذلك لاحتوائها على صمامات أمان، وتتخلص من البخار بطريقة آمنة، ومن ذلك لا يجب استخدامها بشكل عشوائي.

وأضاف أنه لا يجب ان يزيد قدر الضغط المستخدم في المنزل عن 25 لتر، مع ضرورة أخذ في الاعتبار عدم تجاوز كمية المياه المسموح بها، حتى لا يتعرض القدر للانفجار.

وعلق الذياب على مقطع فيديو ظهر فيه انفجاز قدر ضغط، موضحًا عدة أسباب، منها عدم السماح للبخار بالخروج، وأكد على ضرورة ان يكون الجزء المطاطي في الغطاء سليم.

فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة م. وائل الذياب: انفجار "قدر الضغط" على العامل كان بسبب السرعة وعدم الحماية من الجوانب #الراصد pic.twitter.com/nDSS3h8nX9 — الراصد (@alraasd) November 15, 2023