أكد بعض العلماء على ضرورة تجنب فعل بعض الأشياء، بعد تناول الوجبات مباشرة، وذلك للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.

وأشار العلماء أنه يجب تجنب أخذ قيلولة بعد الأكل، على الرغم من أن هذه العادة منتشرة على نطاق واسع، ولكنها خطأ، حيث تعيق عملية الهضم، وتجنب التدخين الذي يعتبر أن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل أشبه بشرب 10 سجائر.

وأضافوا أن الاستحمام يؤثر على عملية الهضم كذلك، أما بالنسبة للفاكهة فيفضل تناولها بعد الأكل بساعتين، حتى تساعد على امتصاص العناصر الغذائية، وكذلك عدم شرب الشاي حتى لا يعيق امتصاص الحديد.