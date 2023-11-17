أكد المختص في أعمال التدفئة المركزية المهندس عبد الله عسيري، أن تكاليف التدفئة الأرضية أفضل وأرخص وتخفض فواتير الكهرباء من 25٪؜ إلى 30٪؜.

وقال المهندس عبدالله عسيري، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن ذلك بالإضافة إلى جودة التدفئة، لافتًا إلى أنها غير مكلفة في الصيانة؛ حيث يعتبر ليس بها صيانة.