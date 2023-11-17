أكد المختص في أعمال التدفئة المركزية المهندس عبد الله عسيري، أن تكاليف التدفئة الأرضية أفضل وأرخص وتخفض فواتير الكهرباء من 25٪ إلى 30٪.
وقال المهندس عبدالله عسيري، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن ذلك بالإضافة إلى جودة التدفئة، لافتًا إلى أنها غير مكلفة في الصيانة؛ حيث يعتبر ليس بها صيانة.
فيديو | المختص في أعمال التدفئة المركزية م. عبد الله عسيري: تكاليف التدفئة الأرضية أفضل وأرخص وتخفض فواتير الكهرباء من 25٪ إلى 30٪#الراصد pic.twitter.com/cxsF0gPsSG
— الراصد (@alraasd) November 15, 2023
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