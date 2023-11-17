أوضح الدكتور سامي الرحيلي استشاري طب الأسرة سبب “السمنة” لدى أطفال متلازمة داون بشكل مبكر عن غيرهم.

وقال الرحيلي أن السمنة لا تسبب مشاكل لدى أطفال متلازمة داون فقط، بل تؤثر على جميع أفراد المجتمع.

وأضاف الرحيلي بأنها تظهر على مرضى متلازمة داون بشكل مبكر عن الأشخاص العاديين.

وتابع الرحيلي بأن الفحص المبكر لدى الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون من أجل العلاج أفضل بكثير من الكشف متأخر.

د.سامي الرحيلي- استشاري طب الأسرة يكشف عن سبب "السمنة" لدى أطفال متلازمة داون بشكل مبكر عن غيرهم @DrSami_Plant_B#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/UA2A9tX1XF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 16, 2023