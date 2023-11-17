أقدمت زوجة في مصر على كشف أمر زوجها متعاطي المخدرات أمام محكمة الأسرة، رافعة دعوى طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهما.

وأوضحت الزوجة أنها حاولت مرارا وتكرارا تغييره بعد تعاطيه المواد المخدرة، وإقناعه بالعلاج لكن دون جدوى.

ولفتت إلى أن الأمر وصل بالزوج المدمن للتعدي على ابنتهما جنسيا، حيث كشفته متلبسا يحاول لمس أجزاء من جسدها أثناء نومها، لتقرر بعد ذلك رفع دعوى طلاق حفاظا على أبناءها.