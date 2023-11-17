أوضح الإعلامي منار شاهين، أن نجم مثل لاعب الاتحاد كريم بنزيما يستطيع أن يطوّر نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ .‬⁩

وقال شاهين خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن بنزيما يتفاعل كثيرًا في المناسبات مع هذه البلد”، لافتًا أن لذيه حب كبير للمملكة .

وأضاف:” دائمًا نشوفه في الملعب فيه حب وأريحية لكرة القدم، وليس كريم فقط بينما باقي النجوم العالميين .”