أوضح الإعلامي منار شاهين، أن نجم مثل لاعب الاتحاد كريم بنزيما يستطيع أن يطوّر نادي الاتحاد .
وقال شاهين خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن بنزيما يتفاعل كثيرًا في المناسبات مع هذه البلد”، لافتًا أن لذيه حب كبير للمملكة .
وأضاف:” دائمًا نشوفه في الملعب فيه حب وأريحية لكرة القدم، وليس كريم فقط بينما باقي النجوم العالميين .”
منار شاهين – اعلامي :
نجم مثل "بنزيما" يستطيع أن يطوّر نادي #الاتحاد .. #الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@AlShahenoo pic.twitter.com/dG4qWYy5Tm
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 16, 2023
ليت الله يفكنا من ذول الكذابين
ترى والله هذولي ما جونا الا عشان الملايين والا لا يعرفونك ولا يعرفون الدوري حقك
وبعد ما تنتهي عقودهم راح تسمع كلامهم انها من افشل محطات حياتهم