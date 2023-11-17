اندهش مسؤولو الاتحاد من ما تردد عن أزمة تخص الدولي ساديو ماني، قائد منتخبهم الأول، قبل مواجهة جنوب السودان اليوم، في انطلاق تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال كارا ثيون، المتحدث الإعلامي لمنتخب أسود “الترانجا”، في تصريحات خاصة: “ماني ليس لديه مشكلة، إنه يتدرب مع المجموعة منذ وصوله، وآخر مرانين خاضهما كانا بالأمس في الصباح وبعد الظهر، لا يوجد أي أزمة نهائيًّا،.”

وأضاف:” كان يركض بمفرده لبضع دقائق، ثم انضم إلى التدريبات مع باقي اللاعبين”.

وتابع: “ماني لا يعاني من أي إصابة، وجاهز لمواجهتي جنوب السودان وتوجو، ويتدرب بشكل طبيعي دون معاناته من إصابة معينة”.

يُذكر أن نجم السنغال خاض آخر مباراة مع فريقه النصر بشكل كامل أمام الوحدة دوريًّا، قبل أن يظهر في أحد تدريبات منتخب بلاده يتدرب وحده، ما تسبب في العديد من التساؤلات من جانب جماهير النادي ومحبي اللاعب.