‏⁧‫أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز‬⁩، أن شكل المنتخب لم يكن مريح وحتى إن فاز، وتسائل هل مباراة أنسى أزالت الشكوك.

وقال الجماز خلال حديثه على قناة الديوانية:أن يفوز المنتخب على باكستان كان سهلا”، وتسائل هل المباراة أزالت الشكوك أم لا .”

يُذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الباكستاني، انتهت في افتتاح دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بنتيجة 4-0 لصالح الأخضر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الأردن في 21 من الشهر الجاري، على ملعب عمان الدولي في الجولة الثانية.