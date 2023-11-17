وجه الناقد الرياضي ضيف الله الصقر رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال الصقر :” ماذا يريد الاتحاد السعودي، تعاقد مع مدرب كبير والآن ماهو المطلوب منك، تقول استراتيجية، هل الوقت مناسب لتطبيق هذه الاستراتيجية”.

وأضاف ” المباريات الودية وإن كانت قليلة لماذا لم نر هذه الاستراتيجية ولو شئ منها، إن كان هناك استراتيجية نحترمها معك ونقول واصل كأس آسيا قريب، ابني عليها التشكيلة الموجودة وبعد ذلك انطلق في استراتيجيتك “.