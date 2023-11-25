قام المطرب محمد عبده برفع دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد أدائها أغنية “الأماكن” التي تعود له، دون أخذ موافقته.

وكانت بوسيل قد سجلت أغنية “الأماكن” بصوتها، مؤخرًا، بدعوى إهدائها لروح والدها الراحل، مما تسببت في اشتعال الأزمة بين الطرفين.

ونشرت “بوسيل” الأغنية عبر حسابها على “إنستغرام”، معلقة: “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له”.

وتلقت بوسيل بلاغًا بالمقاضاة من الفنان، بسبب إعادتها غناء “الأماكن”، دون استئذانه والحصول على موافقته.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها “بوسيل” بتأدية أغنية دون الحصول على موافقة أصحابها، إذ سبق واندلعت أزمة بينها وبين الشركة المنتجة “الوتاري” بعد طرحها أغنية “مين اللي بيختار”، والتي تعود لهم وغنتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي، دون الحصول على موافقتهم أو الإشارة إليهم.