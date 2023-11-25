تحدث البرازيلي بيتروس لاعب الفتح السابق والصقور حاليًا عن ملعب الفتح الجديد و فوز الهلال اليوم، وتوقعاته لديربي الهلال والنصر.
وقال بيتروس في حديثه لـ الشرق الأوسط :” الملعب الجديد شيء كويس ويستحق ذلك، ومبروك لفريق الهلال ضد الحزم 9-0 “.
وأضاف بيتروس :” أنا نصراوي وبانتظار الديربي وسوف ينتصر النصر ويهزم الهلال في الديربي الأسبوع المقبل”.
والجدير بالذكر كان ملعب الفتح في السابق يتسع لـ 3500 مشجع فقط، قبل أن يتم تطوير مدرجاته و تشييده على الطريقة العالمية، كما يحتوي الملعب على 15 بوابة لدخول الجماهير، ومُغطى بسقف بالكامل.
تخسى وتعقب قاهركم الهلال حتى ونتم خارج الدوري مغبونين ضاغطكم ضغط