روت تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، تعرضها لموقف صعب، فيما ساعدتها مواطنة.

وأشادت زوجة محرز بكرم الشعب السعودي بعد الموقف، مؤكدة أنهم يحملون الكثير من الود واللطف مع الجميع.

وقالت: “ابتلع جهاز الصراف الآلي بطاقتي ولم أتمكن من الوصول إلى أي شخص، لكن تمكنت سيدة جاءت للتو من إخراج بطاقتي من الجهاز عن طريق الاتصال بشخص ما ودفعت أيضاً ثمن سيارة الأجرة الخاصة بي، فقلت: لا لكنها أصرت بقولها: “مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية”.

وأوضحت أنها كانت على وشك البكاء بسبب هذا الموقف الذي تعرضت له خاصة أنها لم تكن تعلم مكان تواجدها، معلقة: “هناك حقاً بعض الأشخاص الطيبين حقاً في هذا في جميع أنحاء العالم، كنت على وشك البكاء من الإحباط عندما تعرضت لهذا الموقف.. في بلد أجنبي عندما تحدث أشياء كهذه يكون الأمر مخيفاً جداً، لم يكن لدي أي فكرة عن مكان وجودي”.