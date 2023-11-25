استعان رجل في الهند بكوبرا سامة، لقتل زوجته وابنته البالغة من العمر عامين، بعد إطلاقها في غرفتهما أثناء نومهما.

ووقعت الجريمة في قرية أديجاون بولاية أوديشا، شمالي شرق الهند، حيث كانت خلافات نشبت بين الجاني 25 عامًا، وزوجته 23 عامًا.

وقرر الزوج إنهاء حياة زوجته وابنته، ثم أبلغ الشرطة بأنه عثر عليهما ميتتين بلدغات حية كوبرا في غرفتهما بينما كان هو نائم في غرفة أخرى، وأنه عثر على الكوبرا في الغرفة وقتلها.

واستعانت الشرطة بخبير ثعابين لاستشارته في الواقعة، والذي اكتشف أمرين غريبين، وهما؛ أن الكوبرا لدغت الأم وطفلتها في نفس المكان من جسديهما فوق كعب الساق اليمنى لكليهما، وهو ما أثار الشرطة من البداية، والأمر الآخر أن الكوبرا ظلت في الغرفة حتى الصباح وذلك بعد لدغ المرأة وطفلتها، حسب رواية الزوج، وهو ليس من سلوك الحية التي تسرع بمغادرة أي مكان تهاجم فيه شخصًا، لتنكشف الجريمة.