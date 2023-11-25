تأهل فريق الخليج لكرة اليد ، إلى نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد ، عقب فوزه على نظيره القادسية الكويتي ، بنتيجة 30/29 .

وحقق الخليج الانتصار الخامس على التوالي ، بعدما فاز على كل من الغرافة القطري وجولدن إيغل والنجمة البحريني والكويت الكويتي ، والقادسية الكويتي على الترتيب .

وبهذه النتيجة تأهل الخليج لمواجهة نظيره العربي القطري في نهائي البطولة الآسيوية والمؤهلة إلى سوبر غلوب 2024 .

ويُذكر أن البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد ، تقام في دولة الكويت ، ويشارك فيها 12 ناديًا .