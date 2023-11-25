ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وهي ترقص في مطار العراق خلال عودتها من زيارتها إلى العراق مع صديقتها مي العيدان .

ووثق مقطع فيديو نشرته مي العيدان عبر حسابها الخاص بـ ”إنستغرام” ، السعيد وهي تخرج من المطار عبر الممر وترقص على الطريقة العراقية ، مرتدية عباءة فوق ملابسها الرياضية .

وكتبت العيدان على الفيديو قائلة: “في ممر السعادة أثناء الخروج من بغداد الجميلة” .

وفي وقت سابق ، نشرت الإعلامية الكويتية بعض الصور من زيارتها للعراق ، عبر حسابها الشخصي بمنصة «إكس» .