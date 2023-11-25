كشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها علي البليهي، لاعب الفريق نادي الهلال.

وأضاف “الشهراني” أن “البليهي” تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، بعد استطالة في العضلة وقت تمرير الكرة.

وأكد أن هذه الوضعيات التي يمكن أن تسبب إصابة عضلية في الفخذ، وتتطلب إجراء الفحص والأشعة لتحديد طبيعة الإصابة.

وأوضح الشهراني أن الاحتمال الأفضل هو وجود شد فقط، وهو ما يعني قدرة البليهي على المشاركة في الديربي، أما الاحتمال الأسوأ فهو إصابته بتمزق بأي درجة من الدرجات، حتى لو كان التمزق خفيفًا، فلن يستطيع المشاركة أمام النصر بانتظار الفحص والأشعة.

يُذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة جدول دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر.