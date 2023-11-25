اعتذرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي لوالدتها عبر بث مباشر ظهرت فيه وهي تتحدث لها على الهاتف بسبب ما كانت تفعله بها أثناء طفولتها.

وقالت الصفي لوالدتها عبر البث: “فيه ناس يسمعونك بسألك سؤال قدامهم”، قبل أن تستعيد الفنانة الكويتية بعض ذكريات طفولتها مع أخوتها وما كانوا يفعلونه.

واكملت الصفي الحديث مع والدتها قائلة: “تذكرين عندما كنا صغاراً، عندما كنت تذهبين للعمل وتعودين تذاكرين لسارة وتعدين الغذاء وتطلبي منا السكوت ونحن لا نستمع إلى الحديث؟”.

وأضافت الصفي: “وفي النهاية تفقدين أعصابك ونحن نقول لماذا فقدت أعصابها نحن لم نفعل شيء، هل تتذكرين هذه الأيام؟”.

وتابعت قائلة: “أنا آسفة على كل لحظة، توني استوعب، أنا آسفة على كل لحظة لأني ما كنت أعرف أني اجننك”.

واستكملت الصفي: “أدعي الأمهات وأنا كنت أقول أمي متعصبة ما سوينا شيء، لو انا في الموقف لاربطهم كلهم، انا بعد 42 سنة أقول لك أنا آسفة ان تأتي متأخرا أفضل من إلا تأتي أبدا أنا آسفة حقك علي ان شاء الله اجعل كل عيالك يعتذرون منك”.

ومازحت والدة فاطمة الصفي ابنتها بسبب تقديم هذا الاعتذار لها بعد أن بلغت 42 عاماً واحتفلت بعيد ميلادها قبل أيام قائلة: “نايمة حلمانة”.