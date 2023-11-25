سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على فوز الهلال الساحق على الحزم بنتيجة 9 أهداف دون رد ، في قمة الجولة الـ 14 من منافسات دوري روشن للمحترفين .

واحتفت وسائل الإعلام العالمية بأداء الهلال، حيث ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية ، “الهلال يدمر فريق القاع بتسعة أهداف ويستمر في صدارة الدوري ، بعدما حسم المباراة في أول 45 دقيقة” .

وقالت صحيفة «infobae» البيروفية: “‎الهلال لا يفتقد ‎نيمار رغم عدم استعانته بنجمه الكبير الغائب منذ أكتوبر الماضي، يحافظ الهلال على ثباته في الدوري السعودي ويُحقق فوزًا ساحقًا على الحزم بنتيجة (0-9)”.

كما أشادت صحيفة «غلوبو» البرازيلية : “مالكوم يسجل هاتريك والهلال ينتصر 9-0 في الدوري السعودي ، والهلال بقيادة جيسوس يتفوق على الحزم خارج أرضه ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الصدارة” .

وذكرت صحيفة «abola» البرتغالية: “نيفيز يصنع هدفين ويُسهم في انتصار ‎الهلال بقيادة جيسوس قبل استقبال ‎النصر ، يا له من رد قاسي على فوز النصر بثلاثية على الحزم” .

كما قالت صحيفة «sportske» الصربية: “‎الهلال الرهيب بدأ ميتروفيتش مهرجان الأهداف التسعة ضد الحزم وأنهاه سافيتش لقد كانوا عديمي الرحمة اليوم”.