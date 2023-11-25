قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز، إنه على الرغم من أن مباراة الديربي ضد فريق النصر عليها كل الأضواء والحديث إلا أنهم يفكرون حاليًا بلقاء نافباخور الأوزبكي في آسيا فقط.

وأكد أنهم ظهروا بشخصية رائعة أمام فريق الحزم، وأنهم يركزون فقط على المباراة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن السر في فوزهم هو التشكيلة التي يملكها فريقهم والجهد الذي بذلوه خلال الأسبوع.

يذكر أن فريق الهلال قد فاز على نظيره الحزم في مباراة اليوم السبت، بتسعة أهداف نظيفة، في إطار مباريات دوري روشن للمحترفين.