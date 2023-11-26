كشف بنك البلاد عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات.

وأوضح البنك مسميات الوظائف ومنها مدير فريق كفاءة التحصيل وإعداد التقارير ومساعد مدير الاستشارات والتوعية.

وذكر البنك أن مهام مدير فريق كفاءة التحصيل وإعداد التقارير تشمل إنشاء ومراقبة تقارير التحصيل بجميع أنواعها وفئاتها أيضًا.

ولفت البنك أن مهام مساعد مدير الاستشارات والتوعية المساعدة في توفير النصائح والاستشارات اللازمة، المتعلقة بالامتثال والمكافحة لقضايا الجرائم المالية، مشيرا إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا