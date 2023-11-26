ظهر التيك توكر الشهير سعود القحطاني ، محاطًا بالعديد من حراس الحماية أثناء تجمهر معجبيه ومتابعيه حوله في أحد الأماكن

ووثق مقطع فيديو متداول ، تواجد مجموعة من الحراس حول القحطاني وسط الحشد الكبير الذي تجمع حوله ، حيث ظهروا وهم متشابكون الأيدي ويشكلون حائط سد بين القحطاني وجمهوره .

كما أوضح الفيديو ، القحطاني وهو سعيد بتواجد الجمهور حوله ، من أجل إلتقاط بعض الصور والفيديوهات معه .