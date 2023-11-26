ظهر التيك توكر الشهير سعود القحطاني ، محاطًا بالعديد من حراس الحماية أثناء تجمهر معجبيه ومتابعيه حوله في أحد الأماكن
ووثق مقطع فيديو متداول ، تواجد مجموعة من الحراس حول القحطاني وسط الحشد الكبير الذي تجمع حوله ، حيث ظهروا وهم متشابكون الأيدي ويشكلون حائط سد بين القحطاني وجمهوره .
كما أوضح الفيديو ، القحطاني وهو سعيد بتواجد الجمهور حوله ، من أجل إلتقاط بعض الصور والفيديوهات معه .
اثبتت فحوصات الدي ان ايه ان قبيلة قحطان معها الكثير من الاعاجم
يشترون الجمخور بالفلوس
زمن الرويبضة
نسال الله السلامه والستر والعافيه
سفهاء الاحلام يتبعون جهلة المجتمع
للاسف تم تحييد أهل العلم والأدب وأهل الفضل والصلاح وتصدر الموقف بعض التافهين والتافهات والمصيبة يجدون من يتابعهم وينشر تفاهتهم
نسأل الله العفو والعافية لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله **
لم يصعدوا الا على ظهور الدلوخ
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
عطوهم اكبر من حجمهم
هههههههههههههههههههههه