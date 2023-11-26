أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي ، على أن تناول الخضار والفواكه للفتيات بحصص كبيرة ، يخفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي .

وقال الأحمدي : ” هناك دراسة علمية أوضحت أن من تأكل 3 حصص مقارنة بنصف حصة فقط ، خطر الإصابة بسرطان الثدي لديها ينخفض بنسبة 25%”.

كما لفت إلى أن تناول النساء بسن الطفولة لفواكه مثل التفاح والموز والعنب ، ينخفض نسبة الإصابة بسرطان الثدي ، فما يتم تناوله بالصغر يؤثر على ما يتم تناوله بالكبر” .