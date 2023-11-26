انتهت مباراة نادي نيوكاسل يونايتد أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان جيمس بارك مساء السبت، ، ضِمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 4-1 لنيوكاسل.

وأحرز أهداف نيوكاسل المهاجم ألكسندر إيساك، مع عودته للملاعب عقب تعافيه من الإصابة، إضافة لهدفين سريعين في الشوط الثاني وهدف لأنتوني جوردون قبل النهاية، وشهدت المباراة طرد لاعب تشيلسي رييس جيمس.

وتوقفت أي فرصة لتشيلسي في العودة عندما حصل رييس جيمس على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخُّل غير مؤذٍ في الدقيقة 73، مما دفع إيدي هاو إلى تغيير طريقة لعب فريقه.

ودفع اللاعب جوردون إلى الأمام، وأنهى التسجيل في الدقيقة 83 بمجهود فردي رائع ليصعد نيوكاسل إلى المركز السادس في الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.