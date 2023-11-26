استعاد فريق باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني ، بعدما هزم نظيره فيردر بريمن ، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم .

وتقدم ليفركوزن بعدما حول أوليفييه ديمان كرة عرضية من غوناس هوفمان إلى هدف في مرمى فريقه ، ليحرز جيرمي الهدف الثاني في الدقيقة 42 ، بينما سجل غريمالدو الهدف الثالث في الدقيقة 79 من عمر اللقاء .

ويُذكر أن ليفركوزن بعد أول فريق في الدوري الألماني يسجل هدفين على الأقل في كل من مبارياته الـ 12 الأولى بالموسم ، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، متقدّماً بنقطتين على بايرن ميونيخ .