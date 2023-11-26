شهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، مشادة بين داروين نونيز مهاجم ليفربول، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر، عقب نهاية المباراة.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل، فيما كان غوارديولا يصافح نونيز، ويبدو أن مهاجم ليفربول فهم الأمر بشكل خاطئ عندما قال المدرب الإسباني إن المهاجم البرتغالي لن يصل للمرمى.

ووصف نونيز، غوارديولا بـ “المُحتال الأصلع”، حتى تدخل يورغن كلوب مدرب ليفربول وقام بتهدئة الأمور بين الطرفين.