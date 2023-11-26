علق الدكتور خالد النمر على الأشخاص الذين يأكلون بشكل كبير دون أن يصابون بالسمنة.

وقال النمر بأن الصحة فضل من عند الله، والسمنة منها جانب وراثي وآخر عند تناول الكثير من الطعام.

وأضاف النمر بأن تناول الطعام بكثرة دون ظهور السمنة على الجسم يدل على كثرة الحرق في الجسم، كما يعود الأمر إلى ممارسة الرياضة أيضا وكثرة الحركة.