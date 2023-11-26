قامت أمانة منطقة الرياض ، بإضافة خدمة رش المبيدات الحشرية داخل المنزل إلى تطبيق «مدينتي» حصريًا ، لتكون ضمن الخدمات المؤتمتة المقدمة للمواطنين والمقيمين ،

وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستفيدين الحصول على خدمة رش المبيدات داخل المنزل حصرياً عبر تطبيق مدينتي بخطوات سهلة ميسرة للحفاظ على الصحة الوقائية للسكان، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ويتيح تطبيق مدينتي الاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية كتقديم طلب خدمة ومتابعته، فيما يوفر دليل الاستخدام الشرح الكامل للخطوات لتسهيل رحلة المستفيدين.

كما يمكن التطبيق الوصول إلى الخدمات الرئيسية للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات ، وحجز المواعيد ، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات ، ورفع البلاغات باستخدام الوسائط المتعددة ، كذلك الاستعلام عن الطلبات السابقة.