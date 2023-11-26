أوضحت خبير التغذية الروسية الدكتورة يلينا تيخوميروفا ، الفوائد الصحية لبذور اليقطين ، خاصة وأن تناولها يؤثر إيجابيًا على الجهاز العصبي للجسم .

وأكدت تيخوميروفا على أن بذور اليقطين تحتوى على البروتين وكمية قليلة من الكربوهيدرات ، ولها تركيبة معدنية فريدة ، بالإضافة إلى استخدامها في مكافحة الطفيليات .

كما أشارت إلى أن بذور اليقطين تساعد على استرخاء الجهاز العصبي والعضلات ، وتأثير مزيل للاحتقان ومضاد للقلق ، وتحسن النوم ، ولها خصائص مضادة للأكسدة ومفيدة للكبد .

كما نصحت بضرورة تناول 50 جرام فقط من بذور اليقطين في المرة الواحدة .