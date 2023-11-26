كشف برنامج الربط الجوي عن وظائف شاغرة للرجال والنساء للقيام بالمهام الإدارية، والكتابية، واستلام المكالمات وأرشفة السجلات، وغيرها.

وأوضح البرنامج مسميات الوظائف وهي مساعد إداري تنفيذي، مشيرا إلى أن مهام الوظائف ومنها تقديم الدعم الإداري الشامل، وإدارة التقويمات وجدولة المواعيد وتنسيق الاجتماعات والأحداث، وإعداد وتوزيع المراسلات والتقارير والعروض التقديمية.

وأضاف البرنامج أن تلمتقدم يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة، وما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة كمساعد تنفيذي أو في دور إداري مماثل، مشيرا إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:

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