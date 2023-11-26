ظهرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبد الله، بعد إزالتها لـ الفيلر من شفتيها.
وبدت ليلى عبدالله بملامح هادئة في أحد صالونات التجميل؛ حيث كانت تغير شكل شعرها بعد إزالتها الفيلر.
وكانت ليلى عبدالله، قد أثارت الجدل بعدما كشفت عن تعرضها للتحرش بعمر 6 سنوات من أصدقاء والدها الذين استغلوا ثقته بهم.
لا مكان للمشركين في أرض الإله أرض أينشتاين الأولى كنيس وكنيسه ومسجد فقط في السعودية غير ذلك يتم تدميره فوراً ويباد إباده كامله وشامله المعبد الهندوسي يتم تدميره فوراً والبقره تذبح أمام أعين الهندوس وقناة العربية تغلق ويتم كمخ اللبنانيات إيطاليا والغرب حليفنا وليس الزباله لبنان ليس لدي مشكله مع بيل غيتس ولا مارك زوكربرغ ولا البابا فرانسيس مشكلتي مع لبنان وإسرائيل السعودية هي من يقرر متى يبنى معبد سليمان وهي من قررت بناء المسجد الأقصى وهي من بنت كنيسه القيامه
اوكي