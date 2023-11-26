ظهرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبد الله، بعد إزالتها لـ الفيلر من شفتيها.

وبدت ليلى عبدالله بملامح هادئة في أحد صالونات التجميل؛ حيث كانت تغير شكل شعرها بعد إزالتها الفيلر.

وكانت ليلى عبدالله، قد أثارت الجدل بعدما كشفت عن تعرضها للتحرش بعمر 6 سنوات من أصدقاء والدها الذين استغلوا ثقته بهم.