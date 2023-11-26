علّق الناقد الرياضي بندر الراشد، على حديث رئيس النادي الأهلي مستغرب عندما قال لم نحصل على اللاعبين الذين يريدهم النادي.

وقال الراشد خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 :” رئيس النادي الأهلي حصل على أهم اللاعبين بالسوق العالمي”، لافتًا أن الشباب حصل على نقطة مهمة.

يُذكر أن المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الشباب مساء أمس انتهت بالتعادل السلبي.