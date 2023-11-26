علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة على أداء الهلال أمام فريق الحزم خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.
وقال الغيامة :” الهلال اليوم مثل الأسد المفترس، وفوزه بالتسعة أمر طبيعي، وهذه النتيجة هي نتيجة تراكمات خمسة النصر، وأربعة ضمك وثلاثة التعاون وأربعة الشباب”
واكتسح نادي الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.
عبدالعزيز الغيامة:
الهلال اليوم مثل الأسد المفترس، وفوزه بالتسعة أمر طبيعي#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/VKTv2MER1N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
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