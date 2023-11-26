علق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الغيامة على أداء الهلال أمام فريق الحزم خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الغيامة :” الهلال اليوم مثل الأسد المفترس، وفوزه بالتسعة أمر طبيعي، وهذه النتيجة هي نتيجة تراكمات خمسة النصر، وأربعة ضمك وثلاثة التعاون وأربعة الشباب”

واكتسح نادي الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.