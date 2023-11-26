أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، أن رمي الاختيارات السيئة للاعبين على لجنة الاستقطاب أمر غير صحيح .
وقال الجاسر خلال حديثه على برنامج الراصد :” هم يشوفون اختيارات الأندية الناجحة يقولون إن البرنامج فيه تفاوت”، مُشيرًا إلى أنه فيه تفاوت في الفكر .
وأشار إلى أن البرنامج لا يمكن أن يفرض اللاعب على أحد مثل ما هو موجود مع كانتي، لافتًا أن سوء اختيارات الأندية تبرر بسوق الدعم .
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: البعض يرمي اختياراته السيئة للاعبين على لجنة الاستقطاب وهذا الأمر غير صحيح #المنتصف pic.twitter.com/ZHFHyPgxPd
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 25, 2023
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