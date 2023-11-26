أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، أن رمي الاختيارات السيئة للاعبين على لجنة الاستقطاب أمر غير صحيح .

وقال الجاسر خلال حديثه على برنامج الراصد :” هم يشوفون اختيارات الأندية الناجحة يقولون إن البرنامج فيه تفاوت”، مُشيرًا إلى أنه فيه تفاوت في الفكر .

وأشار إلى أن البرنامج لا يمكن أن يفرض اللاعب على أحد مثل ما هو موجود مع كانتي، لافتًا أن سوء اختيارات الأندية تبرر بسوق الدعم .