هاجم الناقد الرياضي عبدالله خوقير، إدارة نادي الوحدة، قائلًا أنها “ماشية بالبركة”.

وأوضح عبدالله خوقير، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أن “الإدارة ضيعت الوحدة في الألعاب الأولمبية بعدم حضور مباراة في دورة الدولة دعمتها بدعم مالي كبير”.

وأشار إلى أن فريقي السلة واليد بالوحدة مهددان بالهبوط، فيما فريق الطائرة انسحب، مضيفًا: “زعلان على النادي فلماذا تم الانسحاب رغم أن الدعم موجود”.