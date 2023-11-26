علق حارس الهلال السابق محمد الدعيع على فوز الهلال أمام الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الدعيع :” فوز النصر استفز الهلال فكانت ال ٩ أهداف بالحزم، دائما اللي يسبق ويفوز يسوي ضغط على الفريق اللي بعده. دائما الهلال يحصل من الفرق الأقل منه تكتل دفاعي، لعب دفاعي ١٠٠٪”

واكتسح نادي الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.