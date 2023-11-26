أكد الناقد الرياضي علي الزهراني أنه تمنى بقاء عمر السومة في بداية الموسم، وأنه اللاعب الأجنبي الوحيد الذي كسر جميع الأرقام، مشيرًا أن فيرمينيو ليس هداف كنظيره ميتروفيتش.

وأضاف الزهراني أن إدارة نادي الأهلي اتخذت قرارًا بناءً على العاطفة، حيث استمعت إلى الجمهور الذي ليس لديه بعد نظر، ليعلم حجم عواقب مطالبه.

وأشار أن فيرمينيو ليس الأفضل، وكان يجب الإبقاء على السومة حتى انتهاء عقده، واستقدام من هو أفضل منه.