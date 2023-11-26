كشفت مصادر صحفية أن لجنة المسابقات في رابطة المحترفين قرَّرت نقل مواجهتي التعاون أمام الفيحاء والفتح في الجولتين الـ 16 والـ 18 من منافسات دوري روشن، المقرر تنظيمهما في 8 و23 ديسمبر المقبل، إلى ملعب منشأة النادي القصيمي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السبب المباشر الذي أدى إلى اتخاذ هذه الخطوة من قبل الرابطة يعود إلى انشغال ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة بالزراعة الشتوية.

وبحسب تقرير لفريق العمل المختص على فحص المنشآت الرياضية، أن هذا الأمر جعلها تتفهم طلب إدارة التعاون التي أرسلت إلى الرابطة لنقل المباراة إلى ملعب المنشأة.