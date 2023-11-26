أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن الهلال يستحق الفوز على الحزم، ولكن فوزه بتلك النتيجة هو أمر يشوه دوري روشن، وأي دوري عالمي.
وأضاف الزامل أن هذا يدل على الفارق الكبير بين أندية الدوري، ولا يخدم صورة الدوري، وكانت التوقعات تؤكد فوز الهلال بـ 3 أو 4، ولكن ليس بـ 9.
وتابع أن نظرته شاملة بالنسبة للدوري بشكل كامل، كما تعجب من قلة الحضور الجماهيري في أغلب مباريات أمس.
#عبدالكريم_الزامل | الهلال يستحق الفوز, والنتيجة تشوه صورة الدوري.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VI4o3sKlW0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2023
وفوزكم على العروبة بخماسية وش تسميها يا فصيح؟!! أنا اشك انك اعلامي!! ولا حسافة على شلة زميرة ابو صياح وعويل وضجيج
والله فريقكم الفقراوي تشوية للدوري وحركات لاعبينكم ووجودكم في القنوات وطرحكم الفاشل مسبب تشوة سمعي وبصري وشئ مقزز،، الله يكون في عون ألمشاهد
التشويه مافعلتموه من تغير حكم مباراتكم مع الاخدود من اجنبي الى محلي وظلم فيها الاخدود لهم ضربة جزاء لم تحتسب وايضا هدف النصر الاول في يد الغنام وفي الاخير يسكتون الاخدود ب 500 الف مساعده هذا هو الي يشوه الدوري يابني فقر
ما عندك سالفه **!!
1- لا أعتقد أن هناك اكثر منك ومن إعلام الفقر تشويهاً لدوري روشن.
2- من خلال تعليقه يدل انه لا يعلم ولا يعرف ولا يفقه بدوريات العالم ولا يتابعها وليس له بكرة القدم ، شوف الدوري الأنجليزي هذا العام 2023 مباراة شيفيلد مع نيوكاسل انتهت بفوز نيوكاسل ب8/0.وغيرها الكثير .. ولم يخرج أحد من الإعلام الاندليزي وذكر ماذكرت.
هل علمت الآن انك امعة ولاتفقه بالرياضة..