أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن الهلال يستحق الفوز على الحزم، ولكن فوزه بتلك النتيجة هو أمر يشوه دوري روشن، وأي دوري عالمي.

وأضاف الزامل أن هذا يدل على الفارق الكبير بين أندية الدوري، ولا يخدم صورة الدوري، وكانت التوقعات تؤكد فوز الهلال بـ 3 أو 4، ولكن ليس بـ 9.

وتابع أن نظرته شاملة بالنسبة للدوري بشكل كامل، كما تعجب من قلة الحضور الجماهيري في أغلب مباريات أمس.