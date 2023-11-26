أكدت مصادر إعلامية أن لاعب فريق النصر عبدالرحمن غريب، ينتظر خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها، خلال مواجهة فريقه مع الأخدود.

وجاءت تلك الفحوصات للتأكد من وضع الإصابة القوية التي تعرض لها غريب، وإمكانية مشاركته مع الفريق ضد بيرسبوليس الإيراني، والمقرر إقامة المباراة غدًا في الرياض على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وخضع سامي النجعي إلى فحوصات طبية أكدت وجود إصابة في الكتف، ولكنها لن تمنعه من مشاركة زملاءه في التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة الفريق الإيراني.

وسيقرر مدرب الفريق لويس كاسترو من إمكانية مشاركة إيميريك لابورت، في دوري أبطال آسيا، خاصة بعد التئام جرح قدمه، وسيحدد كاسترو على أساس جاهزية اللاعب، للمشاركة في ديربي الهلال الجمعة المقبلة.

وقرر كاستر إراحة كريستيانو رونالدو وأوتافيو، بمشاركتهما في بعض التدريبات الإسترجاعية فقط، مع اللاعبين الأساسيين، وذلك بعد التأكد من خلوهما من أي إصابة.