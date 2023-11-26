أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن تعامل لجنة الاستقطاب واضح مع كل الأندية.
وقال عبدالرحمن الجماز، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أنه يجب أن لا نهيج الشارع الرياضي على أشياء غير حقيقية.
وأشار الجماز، إلى أن اللجنة لا تتواصل ولا تتعامل مع رئيس مؤسسة غير ربحية وليس لهم علاقة به.
#عبدالرحمن_الجماز | تعامل لجنة الاستقطاب واضح، ويجب أن لا نهيج الشارع الرياضي على أشياء غير حقيقية#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ElJvPlLas4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2023
المشكلة أن الكل يتكلم بمعرفته الفرديه ( الشخصية )**
ولا يعرفون أو يفهمون ماهو النظام و كيف تتعامل لجنة الاستقطاب مع كل نادي وطلباته **