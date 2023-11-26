أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن تعامل لجنة الاستقطاب واضح مع كل الأندية.

وقال عبدالرحمن الجماز، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أنه يجب أن لا نهيج الشارع الرياضي على أشياء غير حقيقية.

وأشار الجماز، إلى أن اللجنة لا تتواصل ولا تتعامل مع رئيس مؤسسة غير ربحية وليس لهم علاقة به.