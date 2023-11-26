أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن هناك 4 أيام متبقية على دخول فصل الشتاء .

وقال العقيل خلال مداخلة على برنامج اليوم :” الليالي الدافئة ستسود على معظم مناطق المملكة في شتاء هذا العام .”

وكان العقيل لفت في وقت سابق أن معدل هطول الأمطار ستكون حول المعدل عدا المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي القصيم وحائل.