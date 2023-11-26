نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي كادي الجريسي صورة لها، في مظهر بسيط خطف الأنظار، حيث ارتدت عباءة وحجاب باللون الأسود، واعتمدت لوك هادئ زاد من جمالها.

وعلق رواد مواقع التواصل على الصورة التي نشرتها الجريسي، وأثنوا على جمالها، كما دعوا لها بالثبات.

وكانت الجريسي نشرت منذ أيام تغريدة لها تنتقد فيها موقع تيك توك، بعد ملاحظتها أنه يحذف أي محتوى يتحدث عن الرسول “صل الله عليه وسلم”، ودعت الجميع لعدم استخدامه قائله: ماحنا محتاجين لهم و الحمدلله ماراح ينقصنا شي، لكن هم خسروا شعب وخسروا المسلمين وكل شخص يغار على دينه و بلده.